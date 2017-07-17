ABD'nin Rusya'nın ülkede bulunan diplomatik mülklerine el koyup, Rus diplomatları sınır dışı etmesi iki ülke arasında tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aralık 2016'da el konulan mülklerin geri verilmesi için Washington yönetiminin ön koşullar sunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, ABD'nin mülklerin iadesi için ön koşul sunmasını 'güpegündüz soygun' olarak niteledi. Lavrov ayrıca ABD'deki Rusya karşıtı duyguların, iki ülkenin küresel konularda anlaşmasını zorlaştırdığını belirtti.

Rusya'nın New York ve Maryland kentlerindeki diplomatik mülklerine el konulması, Obama yönetiminin son uygulamalarından biri olmuştu. Beyaz Saray, Aralık 2016'da, seçimlere müdahale iddialarına karşılık olarak Rusya'nın iki diplomatik temsilciliğini kapatmış ve 35 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Geçtiğimiz Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ABD'nin bu hamlesine henüz cevap vermediğini söyleyerek, konunun çözülememesi durumunda yeni adımlar atacaklarını belirtmişti.