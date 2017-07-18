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DÜNYA

Almanya'nın aradığı 16 yaşındaki 'DEAŞ gelini' Musul'dan çıktı!

Almanya'da bir süre önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Linda W, Musul'daki DEAŞ tünellerinden birinde bulundu

18 Temmuz 2017 Salı, 15:01:35 Güncelleme: 15:13:23 HABERTURK.COM

Yaklaşık 1 yıl önce Almanya'dan İstanbul'a uçan ve daha sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Alman vatandaşı Linda W, Irak'ta yakalandı. Irak'ın Musul kentinde şehri kaybeden DEAŞ'lı teröristlerin saklandığı tünellerden birinde bulunan Linda W'nin DEAŞ için keskin nişancılık yaptığı ve ismini Meryem olarak değiştirdiği belirtildi.

The Telegraph'da yer alan haberde, Linda W'nin yer altı tünelinde içerisinde Rus, Türk, Kanadalı ve Çeçen kadınların da bulunduğu 20 kişilik bir grubun içerisindeki 5 Alman kadından biri olduğu belirtilirken, tünelde ele geçirilen kadınların bazılarının üzerinde intihar yeleği bulunduğu kaydedildi.

Linda W'nin Arapça bilmediği için ilk etapta kaçırılan Yezidi kızlardan biri olduğunun düşünüldüğü ancak sonrasında gerçeğin ortaya çıktığı ifade edildi.

Bild'in haberine göre, Almanya'nın Dresden kentinde yaşayan Linda W, radikalleşme eğilimleri gösterdiği için Alman birimleri tarafından soruşturuluyordu ancak ülkeyi terk edince hakkındaki soruşturmalar askıya alındı.

Irak güvenlik güçlerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı 16 yaşındaki DEAŞ'lı teröristin, Irak'ta mı yargılanacağı yoksa Almanya'ya mı iade edileceği henüz bilinmiyor.

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