Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alan, referandum konusundaki Türkiye'nin tutumunu çarpıtan haberler hakkındaki bir soruya cevap verdi.

IKBY'deki bazı haber sitelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlığını kabul edeceğini" söylediğine dair tamamen "asılsız ve mesnetsiz" iddialara yer verildiğinin görüldüğünü belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

ABD: KAYGILIYIZ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından eylül ayında yapılması planlanan bağımsızlık referandumu yüzünden Irak'ın öncelikli hedeflerinin başka yöne çevrilebileceğinden kaygılı olduklarını kaydetti.

Haley, BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kubis'le Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki durumu ve yerlerinden edilen halkın evlerine dönmesini hakkında konuştuklarını belirten Haley, Iraklı Kürtlerin meşru isteklerine saygı duyduğunun altını çizdi.

Haley, "Her türlü bağımsızlık referandumu, Irak için öncelikli olan IŞİD ile mücadele ve ülkenin tüm Iraklılar için istikrarlı hale getirilmesi hedeflerinden dikkatlerin dağılmasına neden olur. Bundan kaygılıyız" ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda 'bağımsızlık referandumu' için 25 Eylül tarihinin belirlendiği açıklamıştı. Statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.