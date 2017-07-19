Suudi Arabistan polisi, mini etek ve göbeği açık tişörtüyle Uşaykır köyünün boş sokaklarında dolaştığı videosunu sosyal medyada paylaşan kadını gözaltına aldı. Genç kadın, gelen yoğun tepkilerin ardından serbest bırakıldı.

Riyad polisinden yapılan açıklamada, kadının videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini ancak videonun sosyal medyaya bilgisi dışında yüklendiğini söylediği belirtildi.

Kulud isimli manken, mini etekle dolaştığı videosunu sosyal medyada paylaşmış, video Suudi Arabistan'da tartışma yaratmıştı. Bazı kullanıcılar kadına tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise kadını cesaretinden dolayı övmüşlerdi.

Suudi Arabistan polisi ise kadının 'saldırgan bir kıyafet' giydiğini ve kadınla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal alanda başlarını örtmeleri ve uzun kollu kıyafetler giymelerini zorunlu kılan katı yasal düzenlemeler bulunuyor.





BİLGİSİ OLMADAN SERVİS EDİLMİŞ DENİLEREK SERBEST BIRAKILDI



DHA'nın haberine göre, Devlet televizyonu El Ekberiye'nin aktardığına göre başkent Riyad polisi, uygunsuz giyindiği gerekçesiyle kadını gözaltına aldı. Olaya sosyal medyada dünya çapında gelen yoğun tepkilerin ardından emniyet, kadını serbest bıraktı. Bilgisi olmadan servis edilmiş denilerek serbest bırakıldı.



Bugün Riyad'daki 'Suudi Uluslararası İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının birkaç saat sorgulandığı; ancak tutuklanmadığı ve yargılanmayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, videonun kadının bilgisi olmadan servis edildiği iddia edildi.



Sosyal ağ Snapchat'te, bu hafta sonu Khulood rumuzlu hesaptan kısa klipler halinde paylaşılan görüntülerde, genç kadın Riyad'ın kuzeyindeki Najd bölgesinde yer alan tarihi Uşaykır kalesini gezerken görülüyor. Suudi yasalarına göre kadınların çarşaf giymesi öngörülürken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından muhafazakar kesimler, ismi bilinmeyen kadının yargılanması çağrıları yapmıştı.



Bazı kullanıcılar ise Ivanka Trump, Angela Merkel gibi siyasi isimlerin Suudi Arabistan'ı ziyaretleri sırasında başlarını örtmelerinin istenmediğini, bu nedenle Suudi kanunlarının ikiyüzlü olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, kocalarının ya da aileden bir erkeğin izni olmadan pasaport alamıyor, yurtdışına çıkamıyor.