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DÜNYA

Deniz Yücel için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru!

Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluğuna karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:13:30 Güncelleme: 10:15:08 HABERTURK.COM

Alman Die Welt gazetesi, yaklaşık 5 aydır Türkiye'de tutuklu bulunan muhabirleri Deniz Yücel serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Gazetenin yayıncısı WeltN24 GmbH'den yapılan açıklamada, Yücel'in tutukluğuna karşı yapılan başvurunun salı günü Ankara'da yapıldığı belirtildi. WeltN24 direktörü Stephanie Caspar, AP'ye yaptığı açıklamada, "Muhabirimiz ve yayıncımızın basın özgürlüğünü tüm yasal yolları kullanarak savunacağız" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, 14 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Alman ve Türk vatandaşlığı bulunan Yücel'in casusluk ve terör örgütü PKK'yla bağları nedeniyle tutuklandığı iddia edilmişti. Yücel'in tutukluluğu Ankara-Berlin hattında da gerilime neden olmuş, Alman yetkililer sıklıkla Yücel'in serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişlerdi.

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