Fransa Genelkurmay Başkanı istifa etti!

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etti.

Le figaro'nun istifa metnini yayınladığı Pierre de Villiers, "Göreve atandığımdan bu yana Fransa ve Avrupa üzerindeki tehtidleri azaltacak bir model üzerine çalıştım. Bu büyüyen misyonlar karşısında, bunları sağlamak için gerekli yetenek ve bütçe gerekli. Ülkeme ve siyasi otoriteye büyük bir sadakat içerisinde davrandım. Bu görevin tam şeffaflık ve özel olarak çekincelerimden bahsetmenin görevim olduğunu hissettim. Mevcut koşullar altında Ordu'nun sürekliliğinin Fransa ve Fransızları garanti altına alabileceğini ve ülkemin bugün ve yarınlarını destekleyeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle kabul edilen istifamı sundum. 43 yıldır askerlik yapıyorum ve görevdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benden sonra da bu göreve gelecek kişi de Fransa misyonlarına uygun hareket edecektir. Benim için önemli olan son nefesime kadar Fransa'nın askeri başarısıdır." şeklinde konuştu.

Fransızların ulusal Bastille Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Macron ordu mensuplarına, "Sizin reisiniz benim. Ordunun ve vatandaşlarımın önünde aldığım kararların arkasında durmasını bilirim. Kimsenin baskısı ve yorumuna ihtiyacım yok" diyerek Villiers'e cevap vermişti.

Özellikle bütçe konusu olmak üzere birçok konuda fikir uyuşmazlıkları içerisinde olan ikilinin arası, Meclis'teki Savunma komisyonu görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Macron'un ordu giderlerini 850 milyon Euro azaltılması fikrine Villiers'in kesinlikle katılmaması sonucu epey açılmıştı.

61 yaşındaki General Pierre de Villiers, 2014 yılının Şubat ayından bu yana Fransa Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu.