Evcil timsahıyla sahilde turladı

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Krasnodar şehrinin Anapa kasabasında denize giren tatilciler gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Bir adam, evcilleştirdiği yaklaşık 2 metre boyundaki timsahı sahilde gezdirirken görüntülendi.

Hiçbir saldırganlık belirtisi göstermeyen evcil timsah plajdaki tatilcilerin dikkatini çekti.

Çocukların oynadığı plajda timsah gezdiren adam timsahı evinde bir akvaryumda tuttuğu ve para kazanmak için kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Evcilleştirilmiş timsah ise Krasnodar'ın Novorossiysk kasabasındaki hayvanat bahçesine gönderildi.