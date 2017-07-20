ABD ordusunda grafik rahatsızlığı

ABD’nin Suriye’de müttefik olarak nitelediği terör örgütü PKK/ PYD’nin kontrolündeki bölgelerde oluşturduğu 2 hava üssü ve 8 askeri noktayı gösteren bir haritanın Anadolu Ajansı tarafından yayınlanması, ABD Savunma Bakanlığı’nda rahatsızlığa yol açtı. ABD merkezli Daily Beast sitesi, Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın sözcüsünün Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan grafiğin yayınlanmamasını istediğini yazdı.

‘DETAYLI VERMEYİN’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Merkez Kuvvetler Komutanlğı Sözcüsü Albay Joe Scrocca, “Özellikle asker sayıları ve yerleri konusunda bilgi vermek, bizim ve müttefiklerimizin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde düşmana hassas taktikler için imkân sunabilir. Bu tür bilgileri yayınlanamak profesyonellik anlamında da sorumsuzluk olur, dolayısıyla bu bilgilerin detaylı şekilde yayınlanmamasını rica ediyoruz” dedi.

‘ZATEN YAYINLANMIŞTI’

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın bu talebi aktarılırken, detaylı haritanın İngilizce ve Türkçe olarak çok önceden zaten yayınlanmış olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu haritaya sosyal medya dahil olmak üzere pek çok internet sitesinden ulaşılabildiği bilgisi de ABD basınında yer alan haberde veriliyor.

ESAD’LA ANLAŞMA İDDİASI

Bu arada, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Rimelan’daki petrol kuyularından çıkarılan petrolün Humus ve Banyas’a aktarılması konusunda Beşar Esad yönetimiyle anlaştığı ileri sürüldü.