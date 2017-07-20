Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) borçlarını ödemesi gerektiğini belirterek, "Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." dedi.

Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Le Marie, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı.

Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Le Marie, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar avro civarında olabileceğini de bildirdi.

fransa

brexit süreci