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Başbakan Yıldırım: Kıbrıs'ın hukuku ve refahı milli meselemizdir
DÜNYA

Başbakan Yıldırım: Kıbrıs'ın hukuku ve refahı milli meselemizdir

20 Temmuz 2017 Perşembe, 10:22:13 Güncelleme: 10:22:24 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yılında bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Suyumuzu alın terimizle birleştirerek her türlü engeli aşacağız. Son gelişmeler bir kez daha göstermiştirki, Kıbrıs Türkü kendi geleceğinin kararını vermeye muktedirdir. Bu yolda yeni bir gayretle geleceğe dört elle sarılmalı, eksikliklerimizi süratle gidermeliyiz. Bu yolda Türkiye'nin tam desteği geçmişte olduğu gibi aynı şekilde var olacaktır.

KKTC, bölgenin en önemli turizm, tarım ve eğitim merkezlerinden biri haline getirmek görevimizdir. Kıbrıs Türkü'nün hukuku ve refahı milli meselemizdir. Anlayış ve gönül birliğimizi koruyarak, atılması gereken adımları atacağız.

Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığı için gözünü kırpmadan can vererek şehadet mertebesine ulaşan mehmetçiğimizi, mücahitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

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