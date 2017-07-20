Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi basın sorumlusu Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi eşliğindeki Yahudi yerleşimcilerin Megaribe kapısından gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlediğini belirtti.

Yahudi yerleşimciler genellikle sabah ve öğle saatlerinde gruplar halinde Aksa'nın avlusuna baskınlar düzenliyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

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