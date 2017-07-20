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DÜNYA

ABD'li senatör John McCain'e beyin tümörü teşhisi!

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü John McCain'e beyin tümörü teşhisi konuldu

20 Temmuz 2017 Perşembe, 12:00:48 Güncelleme: 12:06:52 AA

ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu bildirildi.

McCain'in ofisinden yapılan açıklamada, senatörün sol gözünde bulunan kan pıhtısının giderilmesi için Arizona'nın Phoenix kentinde bir klinikte ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, McCain'in ameliyat sonrası yapılan doku patolojisinde kan pıhtısına bağlı olarak beyin tümörüne rastlandığı duyuruldu.

Senatör McCain'in ve ailesinin kemoterapi ve radyasyon tedavisi dahil tedavi yöntemlerini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Senatör McCain son birkaç gündür gelen desteği takdirle karşılıyor. Arizona'daki evinde ailesinin yanında iyileşirken morali oldukça yerinde." bilgisi paylaşıldı.

McCain, başkanlığını yaptığı Silahlı Hizmetler Komitesinin dünkü toplantısına katılmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisini sıkça eleştiren McCain'e "geçmiş olsun" dileğini iletti. Trump, yaptığı kısa açıklamada, "Senatör John McCain her zaman mücadeleci olmuştur. Benim ve Melania'nın duaları Senatör McCain, Cindy ve bütün ailesi iledir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

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