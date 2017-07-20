İtalya'da yer alan Bologna Üniversitesi'nde arkeolojik araştırmalar yapan bilim insanları Türkiye'nin güneyinde yer alan Gaziantep Karkamış Antik Kenti'nde yaptıkları çalışmalarda 3 bin 700 yıllık testinin üzerinde gülen surat emojisiyle karşılaştılar.

Tarihte kullanılan ilk emojinin bu sürahi üzerindeki gülen surat olduğunu düşündüklerini söyleyen araştırmacılar, 7 yıldan bu yana eski bir Hitit şehri olan Karkamış'a ev sahipliği yapan Türkiye-Suriye sınırındaki bir alanı araştırıyordu.

Kazı çalışmaları ekibinin başındaki isim olan Bologna Üniversitesi öğretim üyesi Nicolo Marchetti'nin İndependent'a verdiği demeçte, 3 bin 700 yıllık testinin üzerinde bulunan gülen surat ifadesinin tahminen en eski emoji olduğunu ve bunun dönemin seramik sanatında ilk kez görüldüğünü belirtti.

M.Ö 1700 lü yıllara dayanan seramik testinin orijinal renginin beyaz olduğunu ve antik bir mezarlık içerisinde bulunduğunu kaydeden Marchetti, testinin ölen birinin özel malı olduğunu ve onunla beraber gömüldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

2018 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesine dönüştürüleceğini belirten alanda 7 yıldır çalışma yaptıklarını belirten Marchetti, üzerinde gülen surat bulunan sürahinin açık hava müzesi kurulana kadar Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.

Marchetti, Türkiye'nin en geniş mimari kazı alanında çalıştıklarına dikkati çekerek Karkamış'ta bu yıla kadar genellikle Demir Çağı, Geç Hitit dönemine ait kalıntılar bulduklarını, ancak bu yıl Hitit İmparatorluğu'na ait tabakalara ulaştıklarını vurguladı.

1960'lı yıllarda klavyenin kullanımına başlandığı sıralarda kullanılmaya başlanan gülen surat emojisinin tarihte görülen ilk örneğini üzerinde barındıran bu sürahinin bulunduğu bölge tarihte önemli savaşlara sahne olan bir bölge olma özelliği taşıyor.