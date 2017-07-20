Almanya'da güvenlik alarmı: Berlin havaalanı boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schönefeld Havaalanı şüpheli bir cisim bulunması sebebiyle boşaltıldı.

Berlin Federal Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, havaalanı içerisinde bulunan cisim sebebiyle D kapısı 2 saat boyunca kapalı kaldı.

Olay yerine gelen Özel Tim ekipleri tarafından bagajların olduğu bölümde bulunan şüpheli cismin güvensiz bir durum oluşturmadığını açıklayan yetkililer, Schönefeld Havaalanı'nın "güvenli" hale getirildiğini fakat bazı uçuşların aksayabileceğini söyledi.