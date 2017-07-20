ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa FİLİSTİN İSRAİL
DÜNYA

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mescid-i Aksa için cuma günü etkinlikler düzenlenmesini istedi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı 21 Temmuz'un 'öfke cuması' ilan edilmesi çağrısında bulunarak, İslam aleminden, 'Aksa'yı kurtarın' sloganıyla işgal karşıtı etkinlikler düzenlenmesi talep edildi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 19:28:28 Güncelleme: 19:43:15 AA

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı yarının "öfke cuması" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya Müslümanlarına "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı yapılarak, "21 Temmuz Cuma günü, siyonist uygulamalara karşı öfke ve Kudüs ile buradaki Filistinlilere destek günüdür." denildi.

İslam aleminden, "Aksa'yı kurtarın" sloganıyla işgal karşıtı aktif etkinlikler düzenlenmesi talep edilen açıklamada, "siyonist işgal yönetiminin, Aksa'yı ibadete kapatması ve namaz kılınmasını engellemesi" en güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, "Yeryüzünde Allah'ın en büyük evlerinden birinde farz ibadetlerin eda edilmesi engellenirken, İslam ümmeti nerede" ifadesine yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER