Eski Amerikan futbol oyuncusu 70 yaşındaki O.J. Simpson hakkında, şartlı tahliye kararı verildi.

Nevada'daki Şartlı Tahliye Kurulu, şartlı tahliye kararı verirken gösterdiği sebepler arasında Simpson'un hapsedilmesi sırasında hapishane kurallarına uyması, önceden cezai kanıta sahip olmaması ve halka asgari bir güvenlik riski oluşturmaması bulunuyor.

Kurul, oybirliği ile O.J. Simpson'ın şartlı tahliyesine karar verdiği esnada Simpson başını önüne eğdi ve gözyaşlarına boğuldu. Kurul üyelerine teşekkür eden Simpson, üyelerin elini sıktı.

2007 yılında Simpson, iki koleksiyoncuyla kendisine ait eşyaları çaldıkları gerekçesiyle kavga ettikten sonra, silahlı soygun ve adam kaçırma suçlarından tutuklanmıştı.

Bilindiği üzere 1995 yılında eski karısı Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman'ı vahşice öldürmekle suçlanan eski Amerikan futbol yıldızı O.J. Simpson için savcılık baş şüpheli olarak teslim olmasını istemiş ancak Simpson kaçmayı tercih etmişti.

Televizyonda canlı olarak yayınlanan 90 dakikalık bir kovalamacanın ardından teslim olan Simpson'ı savunmak için Los Angeles'ın en ünlü avukatlarından oluşan bir savunma ekibi kurulmuştu.

Cinayetin işlendiği yerde O.J. Simpson'ı deşifre eden birçok delil bulunsa da aralarında Kim Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın da bulunduğu ünlü avukatlar, Simpson'ın suçsuz bulunmasını sağlamıştı.



Buna karşılık Las Vegas'ta otel odasına yaptığı baskından 33 yıla kadar hapse mahkum edildi.

Bu hapis cezasının 9 yılını yatan Simpson'ın 1 Ekim 2017'de şartlı olarak salıverilmesi bekleniyor.

O. J. Simpson

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