Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, eleştirmesine rağmen, Adalet Bakanı Jeff Sessions'a güvenmeye devam ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da kameralara kapalı olarak yapılan günlük basın brifinginde Sanders, Trump'ın, Bakan Sessions hakkındaki açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Trump'ın Adalet Bakanı'na güvenmeye devam ettiğini belirten Sanders, "Başkan'ın dün de dediği gibi kendisi Bakan Sessions'ın (Rusya soruşturmasından) geri çekilme kararından hayal kırıklığı duymuştur. Ancak açıktır ki Başkan, ona güveniyor, aksi takdirde bakan olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.





Donald Trump, New York Times gazetesine dün verdiği bir mülakatta, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ve Adalet Bakanı Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirmiş, "Açıkçası bu, Başkan'a yapılan büyük haksızlık." ifadesini kullanmıştı.

Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın açıklaması üzerine konuşan Sessions ise istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Bu işi ve bakanlığı seviyoruz. Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum." şeklinde açıklama yapmıştı.