ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Salvador Dali
DÜNYA

Ressam Salvador Dali'nin tabutu DNA örneği almak için açıldı

İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele sonucu adli tıp uzmanları tarafından açıldı

21 Temmuz 2017 Cuma, 00:10:05 Güncelleme: 00:35:15 HABERTURK.COM

Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele nedeniyle açıldı.



İspanya'nın başkenti Madrid'deki mahkemede yargıç Maria del Mar Crespo, 1904-1989 yıllarında yaşayan dünyaca ünlü sürrealist ressam Dali'nin kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele sonrasında İspanyol sanatçının mezarının DNA testi için açılmasına karar vermişti. 





Dali'nin Barcelona'nın kuzeyindeki Figueras kasabasındaki Dali Tiyatro-Müzesi'nde bulunuyordu.

  • Salvador Dali
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER