Dali'nin mezarı DNA testi için açılacak

Ressam Salvador Dali'nin mezarı, kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in açtığı davayı kazanması nedeniyle açılmasına karar verilmişti

Figueras'da 1956 yılında doğan Abel, annesi ile ünlü Katalan ressamın 1955'de kısa birliktelik yaşadığını ve annesinin kendisine birçok kez babasının Dali olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.