Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele nedeniyle açıldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki mahkemede yargıç Maria del Mar Crespo, 1904-1989 yıllarında yaşayan dünyaca ünlü sürrealist ressam Dali'nin kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele sonrasında İspanyol sanatçının mezarının DNA testi için açılmasına karar vermişti.
- Dali'nin mezarı DNA testi için açılacak Ressam Salvador Dali'nin mezarı, kızı olduğunu iddia eden Maria Pilar Abel Martinez'in açtığı davayı kazanması nedeniyle açılmasına karar verilmişti Figueras'da 1956 yılında doğan Abel, annesi ile ünlü Katalan ressamın 1955'de kısa birliktelik yaşadığını ve annesinin kendisine birçok kez babasının Dali olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.
Dali'nin Barcelona'nın kuzeyindeki Figueras kasabasındaki Dali Tiyatro-Müzesi'nde bulunuyordu.
- Salvador Dali
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