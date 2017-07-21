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Hollanda'da yağmur suyunun toprakla buluşmasını engelleyenden ek vergi alınacak

Hollanda’da bir belediye, sel baskınlarına karşı harekete geçti. Bahçesine taş döşeyerek yağmur suyunun toprakla buluşmasını engelleyenden ek vergiler alınacak. Vergi miktarı, bahçenin büyüklüğüne göre belirlenecek

21 Temmuz 2017 Cuma, 04:32:01 Güncelleme: 04:51:33

Hollanda’nın Drenthe kentinde bir belediye, bahçeleri taş döşeli olan evlerden, yağmur suyunun toprağa karışmadığı gerekçesiyle ekstra vergi almaya hazırlanıyor. Hollanda’da yayın yapan BD sitesinin haberine göre, Altena Belediyesi’nin getirdiği yeni düzenleme, aşırı yağışlarda meydana gelebilecek sel baskınlarının önüne geçmeyi ve yağmur suyunun kanalizasyona karışması yerine toprakla buluşarak yeraltı suyuna dönüşebilmesini amaçlıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Altena’nın Aalburg, Werkendam ve Woudrichem bölgelerinde 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek olan vergilendirme uygulamasının ayrıntıları henüz netleşmiş değil. Ancak ekstra vergi miktarının, evlerin bahçelerinin büyüklüğüne göre belirlenmesi bekleniyor.

Aalburg Belediye Meclis Üyesi Pim Bouman, “Uygulama, ev sahiplerinin bahçelerini yeşil tutmaları konusunda teşvik edici olabilir. Ancak burada asıl amaç, uzun vadede şehir planlamasında da yeşil alanların oranını yükseltmek” dedi.

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