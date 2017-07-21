Hollanda’nın Drenthe kentinde bir belediye, bahçeleri taş döşeli olan evlerden, yağmur suyunun toprağa karışmadığı gerekçesiyle ekstra vergi almaya hazırlanıyor. Hollanda’da yayın yapan BD sitesinin haberine göre, Altena Belediyesi’nin getirdiği yeni düzenleme, aşırı yağışlarda meydana gelebilecek sel baskınlarının önüne geçmeyi ve yağmur suyunun kanalizasyona karışması yerine toprakla buluşarak yeraltı suyuna dönüşebilmesini amaçlıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Altena’nın Aalburg, Werkendam ve Woudrichem bölgelerinde 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek olan vergilendirme uygulamasının ayrıntıları henüz netleşmiş değil. Ancak ekstra vergi miktarının, evlerin bahçelerinin büyüklüğüne göre belirlenmesi bekleniyor.

Aalburg Belediye Meclis Üyesi Pim Bouman, “Uygulama, ev sahiplerinin bahçelerini yeşil tutmaları konusunda teşvik edici olabilir. Ancak burada asıl amaç, uzun vadede şehir planlamasında da yeşil alanların oranını yükseltmek” dedi.