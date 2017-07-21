İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek istemesinin ardından İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

İHA'nın haberine göre çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 140'tan fazla kişi yaralandı.

Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamalarını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Filistinli iş adamı Ahmad Abdul Salaam ise yaptığı açıklamada, "İbadethanemizin girişine bu metal dedektörleri koymak bunları evlerimizin girişine koymaya benziyor. Evlerimizin girişine de metal dedektörü koyacak mısınız?" şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN LİDERLER 'ÖFKE GÜNÜ' İLAN ETTİ

Müslüman liderler ve Filistinli politikacılar, yeni güvenlik politikalarını protesto etmek için Cuma gününü 'öfke günü' ilan etti.

İsrail polisi ise 'Eski Şehir'deki güvenlik önlemlerini arttırırken, ibadethaneye girişleri kadınlar ve 50 yaşın üzerindeki erkeklerle sınırladı. Polisin, bölgeye Müslümanları taşıyan otobüsleri engellemek için bazı yollara barikat kurduğu belirtildi.

Polis sözcüsü, "Polise, aynı anda Cuma namazının ve güvenlik önlemlerinin uygulanabilmesini sağlamak için koordine oluyor." açıklaması yaptı.

NETANYAHU'DAN DEDEKTÖR KARARI

Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörlerin yarattığı krizi çözmek için birçok lider devreye girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmüş, ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler'in İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinde görev yapan özel koordinatörü Nickolay Mladenov, taraflara itidal tavsiyesinde bulunmuş, Beyaz Saray ise çözüm çağrısı yapmıştı.

Ancak gece geç saatlerde güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, metal dedektörlerin kalması kararını verdi. Yetkililer, dedektörlerin bölgeye silah sokulamaması için gerekli olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı kabinesinden yapılan açıklamada, "Polis, güvenliği ve kamu düzenini korurken kutsal mekanlara serbest girişi sağlamak için istediği kararı almakla yetkilendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.