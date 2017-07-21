Almanya'dan yeni Türkiye açıklaması: Silah projelerini gözden geçireceğiz

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.
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YORUMLAR 143
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Misafir 14 dakika önceTayyip Erdoganı karşısına alanın 2 yakası biraraya gelmez.elbet kaybedecekler, cünkü Erdoganın arkasında dünyadaki Türk Milleti var.00
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Misafir 15 dakika önceBencede geçirin ki kendimiz yapalım diğer türlü hazır yiyoruz00
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Misafir 16 dakika önceHelal00