ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Almanya, Türkiye
DÜNYA

Almanya'dan yeni Türkiye açıklaması: Silah projelerini gözden geçireceğiz

21 Temmuz 2017 Cuma, 12:25:11 Güncelleme: 12:38:10 HABERTURK.COM

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 143
  • Misafir 14 dakika önce
    Tayyip Erdoganı karşısına alanın 2 yakası biraraya gelmez.elbet kaybedecekler, cünkü Erdoganın arkasında dünyadaki Türk Milleti var.
  • Misafir 15 dakika önce
    Bencede geçirin ki kendimiz yapalım diğer türlü hazır yiyoruz
  • Misafir 16 dakika önce
    Helal
Tüm yorumları göster(143)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER