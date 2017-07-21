Geçtiğimiz yıl Kanada'da yürürlüğe giren ötanazi yasasının sadece akıl hastalıklarını kapsaması üzerine, geçtiğimiz günlerde somatizasyon bozukluğu hastası bir gencin hayatına otel odasında son vermesiyle ötanazi hakkının isteyen herkese uygulanıp uygulanamayacağı konusu tekrar gündeme oturdu.

27 yaşındaki Adam Maier-Clayton adlı genç, görünüş olarak hiçbir bozukluğa sahip olmamasına rağmen mental sorunlarının bedenine acı vermesi durumuyla uzun süredir mücadele veriyordu.

Ötanazi hakkı talep eden Clayton'ın, mental sorunlarının bedenine verdiği acıya dayanamayarak intihar ettiği belirtilirken bu olaydan sonra ülkede ötenazi hakkı üzerine tartışmalar büyümüş durumda.

Tamamen haplara bağlı yaşayan ve günde sadece 6 saat acı çekmediğini belirten Clayton'un babası, oğlunun acı çekmemesi için onunla el hareketleriyle iletişime geçtiklerini ve böylece konuşurken çektiği acıyı azaltmayı umduklarını söylemişti.

Babasıyla beraber 2016 yılında kendisi gibi acı çeken insanlara ötanazi verilmesi için Federal Mahkeme'ye başvuran Clayton, "Ölme hakkı isteyen bir kişi için çok basit bir şey var, hiçbir yaşam kaliteniz yoksa, hayat anlamsız bir varoluşa benzer." şeklinde konuşmuştu.

"Yıllarca acı çeken birinin ölmesini engellemek, onun kanını emmektir" diye konuşan Clayton, bir süredir youtube kanalından durumunu anlatmaya çalışırken, durumu "asitle diri diri yakılmak" olarak tanımlıyordu.

2015 yılında yürürlüğe giren ve sadece akıl hastalarına verilen ötanazi hakkının bu gence tanınmaması üzerine ailesinden uzakta acılara dayanamayarak intihar eden Clayton'a ötanazi hakkı verilmemesi üzerine Clayton'un annesi, oğlunun ailesi ve arkadaşlarıyla daha onurlu bir ölüm hak ettiğini belirtirken ailenin, intihara yardımcı olmak şüphesiyle yargılanmasına karar verildi.