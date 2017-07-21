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ABD Savunma Bakanı Mattis: DEAŞ Lideri Bağdadi'nin hayatta olduğunu düşünüyorum

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve hala örgütte rolünü yapmaya devam ettiğini belirtti

21 Temmuz 2017 Cuma, 21:43:12 Güncelleme: 21:57:08 AA

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mattis, DEAŞ ile mücadele ve Washington'un Afganistan stratejisinin revizyonu ile ilgili soruları yanıtladı.

Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, örgüt elebaşının DEAŞ içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti.

DEAŞ liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi:

"Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim."

Afganistan'daki Amerikan stratejisinin revizyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Mattis, yakın zamanda bu stratejinin prensiplerini açıklayacaklarını ifade etti.

Afganistan'daki asker sayısının artırılmasıyla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Mattis, bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'daki asker ve kaynaklarını artırma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

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