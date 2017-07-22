Ankara-Berlin hattında 12 ayda 5 kriz!

Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 6 kişinin içerisinde Alman vatandaşı Peter Steudtner'ın tutuklanması Ankara-Berlin hattında ilişkilerin bir kez daha gerilmesine neden oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen bir yılda, iki ülke birçok farklı konuda karşı karşıya gelirken, Türkiye Almanya'yı teröre destek olmakla, Almanya ise Türkiye'yi özgürlükleri kısıtlamakla suçladı. Gelinen noktada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından bu yana müttefiklik ilişkisi yürüten iki ülke bir yıl içerisinde diplomatik olarak 'kanlı bıçaklı' bir hale geldi.

İşte geçen 12 ayda iki ülkeyi krize sürükleyen 6 konu:

1. Almanya'nın iltica taleplerini kabul etmesi

Ankara-Berlin hattında tansiyonun sürekli olarak yüksek kalmasının en önemli nedenlerinden biri, Almanya'ya yapılan iltica talepleri ve bu taleplerin Alman hükümeti tarafından kabul edilmesi oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta FETÖ'cü subaylar olmak üzere hakkında yakalama kararı olan birçok ismin Almanya'ya sığınması iki ülkenin ilişkilerini zedeledi. Almanya'ya yapılan iltica talepleriyle ilgili resmi rakamlar bilinmese de Alman basını, 414 askeri personel ve diplomatın Almanya'dan sığınma istediği belirtiyor. Bu askeri personel arasından yurtdışında görev yapan FETÖ'cü generallerin de bulunduğu iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iltica taleplerinin Almanya tarafından kabul görmesine tepki göstererek Avrupa ülkesini 'teröristler liman' olmak suçluyor, Berlin yönetimi ise sığınma başvuruları konusunda Türkiye'den kanıt istiyorlar ve bu konunun yasalar çerçevesinde çözüleceğini söylüyorlar.

2. İncirlik ve Konya'daki NATO üsleri

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizde aylarca konuşulan konulardan biri de İncirlik'te NATO üssü oldu. Ankara yönetimi, Alman parlamenterlerin İncirlik'teki Alman askerleri ziyaretine izin vermemesi, Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

Uzun süren karşılıklı restleşmelerin ardından, Ankara'yı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ikili temaslar sonrasında İncirlik konusunu aşamadıklarını ancak Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret edebileceklerini söyledi ve Almanya'nın İncirlik'ten çekilme süreci resmen başladı.

İncirlik'teki 6 Tornedo uçağıyla Irak ve Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonlara destek veren Almanya, Temmuz ortasında İncirlik'ten çekilmeye başladı. Ancak sonrasında Alman parlamenterlerin, Konya'daki NATO üssünü ziyaretine de izin verilmemesi bu konunun yeniden gündeme geleceğinin bir habercisi olarak yorumlanabilir.

3. Almanya'daki Türk vatandaşlarına yönelik casusluk suçlamaları

Şubat ayında Alman polisinin bir eve düzenlediği baskında 4 kişiyi Türkiye lehine casusluk faaliyeti yürütmek suçlamasıyla gözaltına alması iki ülke arasındaki krizlerden bir diğerinin fitilini ateşlemişti. Alman hükümeti, Almanya'da diyanete bağlı Diyanet İşbirliği Türk İslam Birliği'ne bağlı çalışan Türk imamları casuslukla suçladı.

Alman basınında yer alan iddialara göre Ankara yönetimi, DİTİB imamları üzerinden Almanya'daki FETÖ mensuplarıyla ilgili istihbarat faaliyeti yürütmüş ve bu faaliyetler sonucunda MİT oluşturduğu 300 kişilik listeyi Alman makamlarına iletmişti.