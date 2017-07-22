Suriye ordusuna yakın kaynaklar, Esed rejimine ait savaş uçaklarının Rakka yakınlarındaki DEAŞ hedeflerine operasyon düzenlediğini belirtti.

Rakka'nın doğusunda Deyr el-Zor yakınlarındaki DEAŞ mevzilerine düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait bazı üslerin ve araçların yok edildiği kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nde yapılan açıklamada ise, birkaç haftadır Suriye uçaklarının bölgede yaptığı ilk hava operasyonu olduğuna dikkat çekildi. Bölge, ABD destekli DEAŞ karşıtı güçlerin operasyon yürüttüğü bölgeye çok yakın bir konumda bulunuyor.

Bir süre önce aynı bölgede rejime ait bir savaş uçağı ABD tarafından düşürülmüştü.