Polonya'da milletvekilleri ve Adalet Bakanına yargı kurum ve üyelerine danışmadan Yüksek Mahkeme üyelerini atama yetkisini veren yasa tasarısının Senato'ya sunulmasıyla halk sokaklara döküldü.

Polonya'da milletvekilleri ve Adalet Bakanına, yargı kurum ve üyelerine danışmadan Yüksek mahkeme üyelerini atama yetkisi öngören yasa tasarısı senatoya sunuldu. Yasa tasarısının senatoya sunulmasının ardından halk, başkent sokaklarına döküldü. Polonya ve Avrupa Birliği bayrakları altında, Polonya Milli Marşını söyleyen öfkeli kalabalık, "Hür Avrupalı Polonya" ve "Veto İstiyoruz" yazan pankartlar taşıdı. Kanuna karara karşı çıkanlar, birçok reformla birlikte bu kararın adalet sistemini politize edeceği uyarısında bulundu.

Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin çoğunlukta olduğu mecliste kabul edilen yasa tasarısı protestolara rağmen Senato tarafından da onaylandı. Kanun taslağının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylanması gerekiyor. Duda dün yaptığı açıklamasında, tasarıyı Başyargıç Malgorzata Gersdorf ile görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti. Gersdorf ise Duda'ya yazdığı mektupta "Sayın Cumhurbaşkanı, bir sınavla karşı karşıyasınız. Sınavın üstesinden gelebileceğini inanıyorum" demişti.