Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü.

İki bakanın iki ülke arasında yaşanan krizi görüştüğü ve gerilimi medya üzerinden değil, diplomasi trafiği yürüterek yönetmek üzerine görüş birliğine vardığı belirtildi.

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