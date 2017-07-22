Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü.
İki bakanın iki ülke arasında yaşanan krizi görüştüğü ve gerilimi medya üzerinden değil, diplomasi trafiği yürüterek yönetmek üzerine görüş birliğine vardığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 14
-
Misafir 6 dakika önceKandırıldık bahane olamaz.00
-
Misafir 17 dakika önceAlmanyada devlet destekli sivil toplum örgütleri kurulup her türkün bunlara üye olmaları sağlanmalı.. 3 5 türkle olmaz30
-
Misafir 27 dakika öncealmanya 2,5 Türkün almanyada lobi faliyetleri yapmasını istemiyor.daha önce alman başbakan açıklamıştı,Türk hükümetinin almanyadaki Türkleri kullanmasını istemiyoruz diye.karın ağrıları bu.30