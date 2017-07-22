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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü!
DÜNYA

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü!

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:43:51 Güncelleme: 15:02:18 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü.

İki bakanın iki ülke arasında yaşanan krizi görüştüğü ve gerilimi medya üzerinden değil, diplomasi trafiği yürüterek yönetmek üzerine görüş birliğine vardığı belirtildi.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 6 dakika önce
    Kandırıldık bahane olamaz.
  • Misafir 17 dakika önce
    Almanyada devlet destekli sivil toplum örgütleri kurulup her türkün bunlara üye olmaları sağlanmalı.. 3 5 türkle olmaz
  • Misafir 27 dakika önce
    almanya 2,5 Türkün almanyada lobi faliyetleri yapmasını istemiyor.daha önce alman başbakan açıklamıştı,Türk hükümetinin almanyadaki Türkleri kullanmasını istemiyoruz diye.karın ağrıları bu.
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