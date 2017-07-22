Japonya'da Fukuşima nükleer santralinde inceleme yapan su altı araştırma robotu, santralin hasar gören reaktörünün tabanına çöken eriyik haldeki nükleer yakıtı görüntüledi.

Santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, "Little Sunfish" adı verilen su altı robotunun santralin hasarlı 3 numaralı reaktörünün tabanındaki kaide bölümünde öbekler halinde erimiş nükleer yakıt tespit ettiği belirtildi.

Zamanla soğuyup katılaştığı anlaşılan nükleer yakıt yığınının kalınlığının 1 metreyi bulduğu kaydedildi.

Perşembe gününden bu yana reaktör içinde araştırmalarını sürdüren robot cuma günü nükleer yakıtın izlerini ilk kez görüntülemişti. Görüntülerde eriyen reaktör çekirdeğinden tabana akan nükleer yakıtın kırık reaktör parçalarına bulaştığı görülüyordu.

"SANTRALİN TASFİYE EDİLMESİ YILLARCA SÜREBİLİR"

Erimiş yakıtın konumunun belirlenip analiz edilmesi santralin hasar gören 3 reaktörünün başarıyla tahliye edilebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Diğer iki reaktörde robotlarla yapılan tarama çalışmaları içerideki ağır hasar ve yüksek radyasyon seviyeleri sebebiyle sonuçsuz kalmıştı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, Fukuşima santralindeki üç nükleer reaktörde hasara ve radyoaktif sızıntıya sebep olmuştu. Çernobil'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine yol açan olayın ardından çevrede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.

Uzmanlar reaktörlerdeki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin yıllarca sürebileceğini tahmin ediyor.