Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde İstanköy (Kos) Adası'nda hayatını kaybeden Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çipras, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden genç Sinan Kurtoğlu'nun ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
- Ege'de büyük deprem! Ege Denizi'nde saat 01:31'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Yunanistan'ın Kos Adası'nda biri Türk iki kişi hayatını kaybetti. Kandilli'den yapılan açıklamada, Bodrum'da 13 cm tsunami dalgası ölçüldüğü belirtildi Kos Adası'ndaki vatandaşlar, Bodrum'a getirildi
Ayrıca, mesajında Çipras, "Sevinci ve hüznü paylaşıyoruz. Zor zamanlarda halklarımız arasındaki saygı, dayanışma ve dostluk bize geleceğe giden yolu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kurtoğlu, önceki gece meydana gelen depremde duvarın yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.
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