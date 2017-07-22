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DÜNYA

Çipras'tan depremde ölen Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde Kos Adası'nda hayatını kaybeden Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı

23 Temmuz 2017 Pazar, 01:18:31 Güncelleme: 01:35:46 AA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde İstanköy (Kos) Adası'nda hayatını kaybeden Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çipras, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kos'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden genç Sinan Kurtoğlu'nun ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mesajında Çipras, "Sevinci ve hüznü paylaşıyoruz. Zor zamanlarda halklarımız arasındaki saygı, dayanışma ve dostluk bize geleceğe giden yolu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtoğlu, önceki gece meydana gelen depremde duvarın yıkılması sonucu hayatını kaybetmişti.

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  • Deprem
  • Aleksis Çipras
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