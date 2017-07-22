Ege'de büyük deprem!

Ege Denizi'nde saat 01:31'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Yunanistan'ın Kos Adası'nda biri Türk iki kişi hayatını kaybetti. Kandilli'den yapılan açıklamada, Bodrum'da 13 cm tsunami dalgası ölçüldüğü belirtildi

Kos Adası'ndaki vatandaşlar, Bodrum'a getirildi