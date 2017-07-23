Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Körfez ülkelerini kapsayan iki günlük ziyarete çıktı. Ziyaretin amacı Katar ve 4 Arap ülkesinin dahil olduğu krize çözüm arayarak yapılabilecekler hakkında temaslarda bulunmak olacak.

Bugün, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'ne hareket eden Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle saatlerinde bir araya gelecek.

Daha sonra son dönemde gündemden düşmeyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kabul edecek olan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt'e geçerek Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile görüşecek ve Şeyh Sabah tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

KÖRFEZ KRİZİNE ÇÖZÜM ARAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez'de meydana gelen ve 4 Arap ülkesinin dahil olduğu krizin diyalog, diplomasi ve sağduyuyla çözüme kavuşturulmasını isteyecek.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar’la ilişkileri keserek kara ve hava ambargosu uygulamaya başlaması üzerine bozulan ilişkilerin çözümü kapsamında temaslarda bulunacak olan Erdoğan, atılabilecek adımları ele alacak.

Suudi Arabistan'ı bölgenin ağabeyi olarak gören Erdoğan, yakın ilişki içerisinde olduğu Kral Selman bin Abdülaziz ile yapacağı görüşmeye büyük önem veriyor. Çözümde önemli bir görüşme olan Abdülaziz - Erdoğan görüşmesi Körfez krizine aranan çözüm kapsamında en önemli görüşme olarak görülüyor