Son dönemde ABD basınında sıkça yer alan Başkan Donald Trump'ın kendisine yakın isimleri ve kendisini affedebilmesi üzerine çıkan haberlere resmi Twitter adresinden yanıt verdi.

Trump, “Herkes ABD Başkanı’nın tamamen affetme yetkisi olduğu konusunda hemfikir” şeklinde konuştu.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Özel Savcı Robert Mueller tarafından son dönemde en ince ayrıntısına kadar incelenen Trump'ın ekibinin Rus yetkililerle seçim kampanyası sırasında bir iletişim ya da ilişki olup olmadığını araştırması üzerine devam eden soruşturmada Donald Trump'a yüklenen bir suç bulunmuyor.

Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Trump’ın oğlu Donald Trump Jr ve Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort Senato İstihbarat Komisyonu’na kapalı oturumda ifade verecek.

"SESSİONS" ELEŞTİRİLERİ

Başkan Trump ayrıca Twitter'da Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Rus Büyükelçi ile seçim kampanyasıyla ilgili konuları konuştuğu yönünde basında çıkan haberleri de eleştirdi.

Trump, “Yeni istihbarat sızıntısı Amazon Washington Post’tan, bu sefer Jeff Sessions’a karşı. Bu yasadışı sızıntılar Comey’ninki gibi durmalı” dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Donald Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ve Adalet Bakanı Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirmiş, "Açıkçası bu, Başkan'a yapılan büyük haksızlık." ifadesini kullanmıştı.

Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan kendisini çekmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın açıklaması üzerine konuşan Sessions ise istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Bu işi ve bakanlığı seviyoruz. Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum." şeklinde açıklama yapmıştı.

Konu üzerine dönemin Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, eleştirmesine rağmen, Adalet Bakanı Jeff Sessions'a güvenmeye devam ettiğini açıklamıştı.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Donald Trump'ın affedebilme yetkisi hakkındaki düşüncelerine Demokrat senatörlerden tepki geldi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu üyesi Demokrat Senatör Mark Warner suça karışmış bir kişinin affedilmesinin çizginin geçilmesi anlamına geleceğinin altını çizdi.