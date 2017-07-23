ABD'nin Teksas eyaletindeki Walmart kasabasında park halindeki bir traktör römorkunun arka bölümünde ikisi çocuk sekiz kişi ölü bulundu.

CNN İnternational'ın haberine göre Emniyet Müdürü William McManus, olay yerine vardıklarında traktör römorkunda toplam 38 kişi bulduklarını söyledi.

McManus gazetecilere yaptığı basın toplantısında Walmart'taki bir çalışanımızdan alınan çağrı üzerine olay yerine gittiklerini belirtirken bulunan 38 kişiden 8'inin hayatını kaybettiğini 20'sinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden 8 kişinin klima ve su olmadan kamyonda tutuldukları için sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle öldükleri belirtildi.

Polis olay yeri çevresinde başka insan bulunup bulunmadığına dair araştırmasını sürdürüyor.

Römork'ta havasızlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybedenlerin olduğunu belirten yetkililer, insan kaçakçılığından şüphelendiklerini belirttiler.