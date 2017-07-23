ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD'de 8 kişi ölü bulundu
DÜNYA

ABD'de 8 kişi ölü bulundu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir otoparktaki römorkta 8 kişi ölü bulundu

23 Temmuz 2017 Pazar, 12:32:15 Güncelleme: 12:41:14 HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletindeki Walmart kasabasında park halindeki bir traktör römorkunun arka bölümünde ikisi çocuk sekiz kişi ölü bulundu.

CNN İnternational'ın haberine göre Emniyet Müdürü William McManus, olay yerine vardıklarında traktör römorkunda toplam 38 kişi bulduklarını söyledi.

McManus gazetecilere yaptığı basın toplantısında Walmart'taki bir çalışanımızdan alınan çağrı üzerine olay yerine gittiklerini belirtirken bulunan 38 kişiden 8'inin hayatını kaybettiğini 20'sinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti. 

Hayatını kaybeden 8 kişinin klima ve su olmadan kamyonda tutuldukları için sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle öldükleri belirtildi.

Polis olay yeri çevresinde başka insan bulunup bulunmadığına dair araştırmasını sürdürüyor. 

Römork'ta havasızlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybedenlerin olduğunu belirten yetkililer, insan kaçakçılığından şüphelendiklerini belirttiler. 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER