Merkel'in yardımcısı Peter Altmaier: Türkiye'nin tavrı kabul edilemez

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in genel sekreteri Peter Altmaier yaptığı açıklamada, Almanya devletinin vatandaşlarını ve şirketlerini korumakla görevli olduğunu ve Türkiye'nin tavrının kabul edilemez olduğunu ancak Ankara ile güçlü ilişkileri sürdürmek istediğini söyledi

Reuters'in haberine göre Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in genel sekreteri Pazar günü yaptığı açıklamada, iki NATO müttefikinin arasındaki ilişkiler kötüleştiğini ve bunun nedeninin iki hafta önce Büyükada'da yapılan toplantıda biri Alman altı kişinin tutuklanması olduğunu söyledi.

Peter Altmaier, "Bu büyük ve önemli ülkeyle iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, ancak bu sadece Türkiye hukukun üstünlüğü altında kalması halinde mümkündür" dedi.

Peter Altmaier Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman meclis üyelerinin Türkiye'deki askeri üs ziyaretleri, Almanların tutuklanmasını ve Erdoğan'ın Almanya hakkında son zamanlarda yaptığı yorumlarla ilgili soruya, "Türkiye'nin davranışı kabul edilemez" dedi.

Bild am Sonntag gazetesinin Emnid araştırma şirketine yaptırdığı ankete ise, Alman vatandaşların büyük çoğunluğunun Alman hükümetinin Türkiye hakkındaki politikasından mutsuz olduğunu gösterdi. Ankete katılanların Yüzde 76'sı Alman hükümetinin kendisini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeterince savunmadığını söylerken, yüzde 12'si ise Erdoğan'a karşı tavrı olumlu karşıladığını belirtti.

Emnid'in anketinde Türkiye'ye giden Alman vatandaşların kendi riski altında hissettiklerini belirtirken ankete katılan Almanların yüzde 49'unun artık Türkiye'de tatil yapmayacağını söylediklerini belirtti. Yüzde 44'ü ise tekrar Türkiye'ye gidebileceğini söyledi.

Almanya TcaretOdası (DIHK) Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, artan ikili gerginliklerin Alman şirketleri için belirsizlik yarattığını ve muhtemelen ticaret hacminin 2 milyar Euro azaltacağını söyledi.