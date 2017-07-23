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Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği binasında ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binası içinde açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

23 Temmuz 2017 Pazar, 20:33:41 Güncelleme: 21:50:37 AA

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binasında meydana gelen olayda, 1 Ürdünlünün hayatını kaybettiği, 1 İsraillinin yaralandığı bildirildi.Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir Ürdün vatandaşının Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinde İsrailli bir görevliye bıçakla saldırmasının ardından güvenlik görevlileri saldırganın üzerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan saldırganın daha sonra yaşamını yitirdiği kaydedilirken, İsrailli görevlinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.Emniyet güçlerinin olay yerini güvenlik kordonu altına aldığı ve bölgeye girişleri engellediği aktarıldı.Ürdün medyasında söz konusu çatışmanın, büyükelçilik binasında bir Ürdünlü ve İsrailli arasında yaşanan tartışmadan kaynaklandığına ilişkin haberlerin yer aldığı ifade ediliyor.

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