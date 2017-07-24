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İsrail'den Gazze'ye roketli saldırı

İsrail ordusu, Gazze'deki İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı. Ayrıca, İsrail askeri botlarından Gazze'nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:56:55 Güncelleme: 09:13:02 AA

İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladığı bildirildi.

Kissifum askeri üssünde konuşlanan topçu birliği, Han Yunus'ta Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına 2 roket attı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Kissifum üssünde yoğun bir hareketlilik olduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail askeri botlarından Gazze'nin güney sahilindeki balıkçı teknelerine ateş açıldı. Saldırıda can kaybı meydana gelmedi.

İsrail'de internet üzerinden yayın yapan gazetelerde ise roket saldırısının, Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesine füze atılmasının ardından gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.

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