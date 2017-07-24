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Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz'dan AB'ye Türkiye çağrısı
DÜNYA

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz'dan AB'ye Türkiye çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile AB arasındaki ilişki hakkında konuştu. Kurz, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaparak, "Müzakerelerin kesilmesi için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:03:38 Güncelleme: 10:28:51 HABERTURK.COM

Die Zeit gazetesinin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Türkiye'nin AB'ye girişiyle ilgili konuşmayı sürdürdü. Kurz, AB'ye daha kararlı davranması konusunda öneride bulunurken "Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesine yönelik elimden geleni yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu. 

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" şeklinde konuştu.  

Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk hükümetine karşı söylemlerini sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Kurz, Büyükada'da tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ve Deniz Yücel gibi gazetecilerin Türkiye'de tutuklanmasının keyfi ve endişe verici olduğunun altını çizdi.  

 

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