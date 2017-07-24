Die Zeit gazetesinin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Türkiye'nin AB'ye girişiyle ilgili konuşmayı sürdürdü. Kurz, AB'ye daha kararlı davranması konusunda öneride bulunurken "Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin kesilmesine yönelik elimden geleni yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" şeklinde konuştu.

Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türk hükümetine karşı söylemlerini sertleştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Kurz, Büyükada'da tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ve Deniz Yücel gibi gazetecilerin Türkiye'de tutuklanmasının keyfi ve endişe verici olduğunun altını çizdi.