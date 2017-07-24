Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Kudüs'te yaşanan Mescid-i Aksa gerilimi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Livni, İsrail'in Müslüman dünyayla dini bir savaşın kıyısında olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'daki güvenlik önlemleri konusunda yapılan taktiksel değişikliklerin işleri daha da kötüleştirdiğini ve İsrail'in bunu sonlandırması gerektiğini belirten Livni, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Filistinlilerle olan çatışmamız ile Ürdün ve diğer Sünni uluslarla yaptığımız işbirliğini, Müslümanları İsrail devletine karşı birleştirecek bir etkinliğe dönüştürmenin bir adım ötesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Livni, İsrail hükümetinin liderlik sergileyerek bu durumun oluşmasını engellemesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yaşanan çatışmada 3 Filistinli ile 2 İsrail polisi hayatını kaybetmiş, bu olayın ardından Mescid-i Aksa girişine metal dedektörler yerleştirilmişti.

Geçtiğimiz Cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girişe yönelik getirilen kısıtlamaları protesto eden Filistinlilere, İsrail polisi saldırmış ve saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.