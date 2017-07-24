Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu (NHFPC), 2017 yılının Ocak ile Mayıs ayları arasında arasında yedi milyondan fazla bebeğin doğduğunu, bunların yüzde 57,7'sinin ise ailelerin ikinci çocukları olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu başkan yardımcısı Wang Peian'ın yaptığı açıklamayla bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında bir artışa tekabül ettiğini söyledi. Wang ülkede doğurgan kadın sayısındaki azalmasına rağmen ikinci çocukların doğum oranında artış görülmesinin olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ülkede eğitim masraflarının yüksek olması nedeniyle halen pek çok ailenin ikinci çocuğu yapmakta çekinceli davrandığı belirtilirken Komisyonun açıklamasında doğum yapan kadınların önemli bir kısmının yaşının 35'in üzerinde olduğunun altı çizildi.

Bu yıl yaşı en ilerlemiş hamile kadının 56 yaşında olduğu açıklanırken Çin'de doğum oranını ve nüfus artışını azaltmak amacıyla 1979'dan 1 Ocak 2016'ya kadar uygulanan tek çocuk politikasının şimdiye kadar 400 milyon doğumu engellediği tahmin ediliyor.

Komünist Parti'nin tek çocuk politikasını kaldırma kararında nüfusun yaşlanmasının etkili olduğu bildirilirken geçtiğimiz yıl ülkede 18,46 milyon çocuğun doğduğu belirtildi.

Ülkede tek çocuk politikasına uymayan aileler para cezasından işten atılmaya ve zorla kürtaja kadar çeşitli cezalara çarptırılıyordu.