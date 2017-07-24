Çin'in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiaoyan, Türkiye ve Çin'in Suriye sorununun çözümüne ilişkin temaslarını sürdürmeye ve çözümü hızlandırmak için birlikte çaba sarf etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Şie, Ankara'daki temaslarının ardından Çin'in Ankara büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye gelmeden önce İran'da temaslarda bulunduğunu belirten Şie, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Suriye'deki son durumu ele aldıklarını ifade etti.

Şie, iki ülkenin Suriye krizine siyasi çözüm sürecininin hızlandırılmasıyla ilgili benzer tutumları olduğunu belirterek, "Her iki taraf olarak Suriye sorunu hakkında temaslarımıza devam etmeye ve Suriye sorununun siyasi çözümünü birlikte hızlandırmak için çaba sarf etmeye karar verdik." dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREK"

Çin'in, siyasi çözümü ısrarla savunduğunu vurgulayan Şie, "Hem Suriye rejimine hem Suriye'nin muhaliflerine hem uluslararası camiaya yönelik tutumumuz hiç bir zaman değişmedi. Biz her zaman Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Şie, Suriye'nin geleceğine kendi halkının karar vereceğini belirterek, siyasi çözüm arayışlarına diyalog ve müzakere yoluyla ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Sorunun çözümünde mülteciler konusunun son derece önemli olduğuna işaret eden Şie, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bu en büyük insani krizin nasıl meydana geldiğini ilgili tarafların gözden geçirmesi gerektiğini" belirtti.

En önemli ve acilen yapılması gereken şeyin, taraflar arasındaki itilafların bir tarafa bırakılması ve mülteci krizine ilişkin yürütülecek çalışmalara odaklanmak olduğunu vurgulayan Şie, Çin'in Suriye'deki mülteci krizini hafifletmek için elinden geleni yaptığını ve çabalarının devam edeceğini kaydetti.

Şie, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çalışmalar Suriye'de ateşkesin korunması ve Suriye sorununun siyasi çözümün hızlandırılması için yardımcıdır. Çin tarafı olarak buna olumlu yaklaşıyoruz.



Fakat şu ana kadar bazı detaylar üzerinde ilgili tarafların farklı düşünceleri bulunuyor. Ümit ediyoruz ki, ilgili taraflar müzakereleri hızlandırıp bir an önce anlaşmazlıkları gidererek, dört çatışmasızlık bölgesinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlarlar."

"TARAFLARIN İRTİBAT KURMASINI TEŞVİK EDİYORUZ"

Ankara'ya üçüncü kez geldiğini, Cenevre'de ve diğer platformlarda da Türk yetkililerle temaslarda bulunduğunu hatırlatan Şie, "Çin tarafı olarak ilgili tarafların diyalog ve irtibat kurmasını teşvik ediyoruz. Çünkü sadece yüz yüze diyalog ve müzakere yoluyla karşı tarafın tutumunu öğrenebiliriz ve gitgide fikir birliğimizi biriktirebiliriz." dedi.

Tarafların temasları artırarak, diyalog kurarak kendi arasındaki ihtilafları çözmesini ümit ettiklerini belirten Şie, "Özel temsilci olduğum bu bir sene içinde hep taraflar arasında arabuluculuk rolü oynuyorum ve aralarında iletişim kurulmasını sağlamaya çalışıyorum. Bence bu da Çin tarafının özel bir avantajıdır. Her grupla irtibatımız bulunuyor. Bu gruplar içinde rejim, muhalif gruplar, hem bölgesel devletler hem de ABD ve Rusya gibi büyük devletler bulunuyor. Bizim oynadığımız bu roller de temas ettiğimiz taraflarca da çok olumlu karşılanıyor." diye konuştu.

Şie, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye yardımlarını nasıl değerlendirdiği yönündeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"ABD'nin Suriye'deki Kürt güçleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü bazı çalışmalar var. Şu an terörle mücadele çalışmalarımızda son derece ciddi konular bulunuyor. İlgili taraflar ve uluslararası camia terörizm sorununa yeterince önem göstermelidir. Terör, uluslararası camianın ortak düşmanıdır ve uluslararası camia için çok büyük tahribat oluşturuyor. Terör tam bir kanser hücresi gibi çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Uluslararası camia güçlerini birleştirerek teröre darbe indirmelidir. Bu kanser hücresini ortadan kaldırmak üzere tüm çabamızı sarf etmeliyiz ve yaşadığımız dünyaya daha fazla kötülük yapmasına engel olmalıyız. Biz, her zaman terörle mücadele konusunda tek standart uygulanmasını destekliyoruz, çift ya da çok standart uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin listelediği tüm terör örgütlerine kararlılıkla darbe indirmeliyiz."