Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mescid-i Aksa'yı görüştüğü bildirildi.
Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşerek, Kudüs'teki krize acil çözüm bulunması ve Mescid-i Aksa'yı tamamen açacak şekilde krizi sürdüren nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.
Açıklamada Kral Abdullah'ın, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki konumunu koruyacak şekilde krizin çıktığı andan bu yana İsrail tarafından başlatılan uygulamaların kaldırılması ve gelecekte de bu tür gerilimlerin yaşanmasını engelleyecek adımlar atılmasının gerekliliğine dikkati çektiği aktarıldı.
AMMAN'DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ OLAYI HAKKINDA KONUŞUP KONUŞULMADIĞINA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ
Kral Abdullah ile Netanyahu'nun, Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binasında meydana gelen ve iki Ürdünlünün hayatını kaybetmesine neden olan olayı konuşup konuşmadığına dair bilgi verilmedi.
- İsrail askerleri Kudüs bir Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Kudüs'ün ayrım duvarının arkasında kalan Ezeriye Mahallesi'nde yaptığı müdahalede bir Filistinliyi öldürdü İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.
İSRAİL POLİSİ 3 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise hastanede öldüğü açıklanmıştı.
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
İsrail, Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.
Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.
- Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği binasında ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı Ürdün emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binası içinde açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti Açılan ateş sonucu yaralanan saldırganın daha sonra yaşamını yitirdiği kaydedilirken, İsrailli görevlinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.
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