Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mescid-i Aksa'yı görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşerek, Kudüs'teki krize acil çözüm bulunması ve Mescid-i Aksa'yı tamamen açacak şekilde krizi sürdüren nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada Kral Abdullah'ın, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki konumunu koruyacak şekilde krizin çıktığı andan bu yana İsrail tarafından başlatılan uygulamaların kaldırılması ve gelecekte de bu tür gerilimlerin yaşanmasını engelleyecek adımlar atılmasının gerekliliğine dikkati çektiği aktarıldı.

AMMAN'DAKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ OLAYI HAKKINDA KONUŞUP KONUŞULMADIĞINA DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Kral Abdullah ile Netanyahu'nun, Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği binasında meydana gelen ve iki Ürdünlünün hayatını kaybetmesine neden olan olayı konuşup konuşmadığına dair bilgi verilmedi.





İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise hastanede öldüğü açıklanmıştı.



Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.



İsrail, Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.



Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.





Mescid-i Aksa