İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de içeren "güvenlik" politikalarıyla doğru olanı yaptıklarını öne sürdü.

İsrail'in 16 Temmuz'da Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu metal arama dedektörleri nedeniyle Kudüs'te başlayan gerginlik devam ederken Netanyahu'dan yeni bir yazılı açıklama geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da uyguladığı politikaları savunan Netanyahu, "Tapınak Tepesi'nde (Harem-i Şerif), Kadim Kudüs'te ve tüm şehirde güvenliği sağlamak için doğru şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, bu bağlamda gelişmeleri değerlendirmek üzere İsrail güvenlik kabinesinin yeniden toplanacağını belirtti.

Binyamin Netanyahu, yazılı açıklamasında Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde düzenlenen saldırı sonrası iki ülke arasında ihtilafa neden olan İsrailli güvenlik görevlisinin durumuna da değindi.

İsrail Başbakanı, "Ürdün'deki büyükelçimiz Einat Shalin ile bu gece iki kez görüştüm ve konuyu iyi yönettiği izlenimini edindim. Güvenlik görevlimizi (Ürdün'den) İsrail'e getireceğimiz güvencesini verdim. Bu konularda tecrübeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrailli bir güvenlik görevlisinin dün akşam Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'nde bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra 2 Ürdünlüyü vurarak öldürdüğü bildirilmişti.

İsrail yönetimi, güvenlik görevlisinin Viyana Sözleşmesi'ne göre "soruşturma ve yargılamadan muaf olduğunu" savunarak ülkesine gönderilmesini talep ediyor.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre ise Ürdün, olayı kendisi soruşturmak istiyor ve İsrailli güvenlik görevlisini vermeyi reddediyor.

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