ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Nazi Almanyası'nın batırılan 4 ton altını bulundu
DÜNYA

Nazilerin batırılan 4 ton altını bulundu

İngiliz hazine avcıları, 1939'da İzlanda'da batırılan Alman kargo gemisinin enkazına ulaştı. Brezilya'dan Almanya'ya altın taşıdığı belirtilen gemide 4 ton altın olduğu belirtildi

25 Temmuz 2017 Salı, 09:39:08 Güncelleme: 09:44:53 HABERTURK.COM

2. Dünya Savaşı döneminde Brezilya'dan alınan 100 milyon sterlin (yaklaşık 460 milyon lira) değerindeki altınları Almanya'ya taşıyan ancak İzlanda açıklarında kendi mürettebatı tarafından batırılan geminin enkazına ulaşıldı. 

Mirror'ın haberine göre İngiltere'deki hazine avcısı şirketi Advanced Marine Services'nin HMS Calypso isimli gemisi, 24 Eylül 1939'da kendi mürettebatı tarafından İzlanda'nın 193 kilometre güneydoğusunda batırılan SS Minden isimli geminin gövdesine ulaştı. 

İngiliz hazine avcılarının bulunan enkazın içinde bir kutuya yerleştirilen 4 ton ağırlığında altın olduğu belirtilirken, altınlarının piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor 

İzlanda hükümetiyle iletişime geçen İngiliz şirket, gemide bulunan 4 ton altını çıkarmak için izin bekliyor. İngiliz gemileri Nisan ayında ülke sularında izin alamadığı için İzlanda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulmuştu.  

Brezilya'dan yüklenen altınların Almanya'ya doğru yola çıktığı ancak İngiliz donanma gemilerinin durumu fark etmesi üzerine, Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'in geminin batırılması talimatını verdiği ileri sürülüyor. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER