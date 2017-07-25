2. Dünya Savaşı döneminde Brezilya'dan alınan 100 milyon sterlin (yaklaşık 460 milyon lira) değerindeki altınları Almanya'ya taşıyan ancak İzlanda açıklarında kendi mürettebatı tarafından batırılan geminin enkazına ulaşıldı.

Mirror'ın haberine göre İngiltere'deki hazine avcısı şirketi Advanced Marine Services'nin HMS Calypso isimli gemisi, 24 Eylül 1939'da kendi mürettebatı tarafından İzlanda'nın 193 kilometre güneydoğusunda batırılan SS Minden isimli geminin gövdesine ulaştı.

İngiliz hazine avcılarının bulunan enkazın içinde bir kutuya yerleştirilen 4 ton ağırlığında altın olduğu belirtilirken, altınlarının piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor

İzlanda hükümetiyle iletişime geçen İngiliz şirket, gemide bulunan 4 ton altını çıkarmak için izin bekliyor. İngiliz gemileri Nisan ayında ülke sularında izin alamadığı için İzlanda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulmuştu.

Brezilya'dan yüklenen altınların Almanya'ya doğru yola çıktığı ancak İngiliz donanma gemilerinin durumu fark etmesi üzerine, Nazi Almanya'sı lideri Adolf Hitler'in geminin batırılması talimatını verdiği ileri sürülüyor.