Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 900 kilometre güneyinde yer alan Madya Pradeş eyaletinde, son dönemde fiyatının artması sonucu domates hırsızlıkları arttı. Bu duruma önlem almak isteyen yetkililer, Devi Ahilya Bai Holker sebze-meyve halinde domateslerin başına silahlı korumalar görevlendirdi.

Domatesler kamyonlara yüklenirken altı tane koruma insanların domateslere yaklaşmasına mani olurken bu duruma son dönemde ülkedeki domates hırsızlıklarının artması neden oldu.

Geçtiğimiz ay domates rekoltesinin fazlalığı nedeniyle birçok üreticinin domatesleri yollara döktüğü Madya Pradeş'te şimdi de fiyatlar anormal seviyede yükseldi.

Domates mevsiminin geçmeye başlaması ve şiddetli yağışların ürünlere zarar vermesi nedeniyle domates fiyatları önceki aya göre iki kat artarak 100 rupi'ye (yaklaşık 5 TL) ulaştı.

Hindistan'ın India Today gazetesinde yer alan bir yorumda ise Hindistan'da soğanın hükümetleri devirecek kadar önemli olduğunun altı çizilerek domates fiyatlarının da hükümete olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.