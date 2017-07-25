Avustralya'da iki cinayetten aranırken 7 yıl boyunca hayvanat bahçesinde saklanarak hayatına devam eden Malcolm Naden'ın hayatı kitap olarak yayınlandı.

Kuzeni Lateesha Nolan'ı ve kuzeninin sevgilisi Kristy Scholes'ü öldürdüğü gerekçesiyle polis tarafından aranan Malcolm Naden, 2005 ile 2012 arasında ülkede en çok aranan kişiler arasındaydı.

Çoğunlukla hayvan yemiyle beslenen 32 yaşındaki Naden'ın, bir kaplumbağa yediği ortaya çıkarken fillere verilen muzları ve hayvanat bahçesindeki çöp sepetindeki artıklarla yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Daily Mail gazetesi, yedi yıl boyunca Plains Hayvanat Bahçesi'nde yaşadıktan sonra yakalanan Naden'in hayvanat bahçesinde nasıl yaşadığını anlatan "The Contractor" isimli kitabın çıktığını duyurdu.

Kitapta, ülkenin en çok arananlar listesinin başında bulunan katilin, çoğunlukla gergedanla birlikte uyuduğu ve hayvan barınaklarını temizleyen görevliyle karşılaştığı ve "Ben David, Sydney'den Roger'ın arkadaşıyım. Birkaç gün onun yanında kalıyorum." diyerek görevliyi ikna ettiği öğrenildi.