Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasıyla sarsılan Washington'da yeni bir istifa ihtimali konuşuluyor.

CNN'in ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tillerson kısa bir süre sonra görevinden istifa edebilir.

Haberde Tillerson'u istifaya sürükleyen en önemli nedenlerin ise Beyaz Saray yönetimiyle İran politikası ve Dışişleri Bakanlığı kadrosu konusunda yaşadığı anlaşmazlık olduğu belirtildi.

İsmini açıklamak istemeyen iki kaynağın iddiasına göre haftalardır yakın çevresine kızgınlıklarını anlatan Tillerson, en azından yıl sonuna kadar görevde kalmak için çabalamayı planlıyor. Ancak habere göre Tillerson'un istifası yıl sonundan önce gelirse de bu sürpriz olmayacak.