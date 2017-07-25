ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'a yönelik eleştirileri sürüyor. ABD basınında son dönemde Trump'ın Sessions'ı görevden alacağı iddiaları yer alırken, Trump bugün Twitter hesabından bir kez daha Adalet Bakanı'nı eleştirdi.

Trump'ın eleştirilerinin nedeni ise başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton hakkında yürütülmesini istediği soruşturma oldu. Sessions'ı bu soruşturma konusunda gönülsüz bulan Trump, Adalet Bakanı'nı 'çok zayıf' olarak niteledi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Trump daha önce bazı Ukraynalıların kendi seçim kampanyasını sabote etme çabalarında bulunduğunu ve bu konunun soruşturulması gerektiğini belirtmiş ve ayrıca istihbarat sızıntıları konusunda Adalet Bakanı'nın bir şey yapmadığını söylemişti.

Associated Press ise üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için yeni seçenekler üzerinde durduğunu belirtti. Trump'ın Sessions'ı görevden alması durumunda Adalet Bakanlığı koltuğu için en güçlü adayın eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani olduğu öne sürüldü.

Trump daha önce The New York Times'a verdiği röportajda, Sessions'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı bu şekilde ele alacağını bilmesi durumunda onu Adalet Bakanı yapmayacağını söylemişti. Trump, "Jeff Sessions işi aldı, işe başladı, sonrasında kendini davadan çekti. Dürüstçe bunun Başkan'a karşı adil olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sessions'ın ismi seçim kampanyası döneminde bazı Rus diplomatlarla görüştüğü iddialarına karışmış, Sessions bu iddialardan sonra soruşturmadan kendini çekerek hiçbir aşamasında görev almayacağını belirtmişti.