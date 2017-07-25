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DÜNYA

Trump, Adalet Bakanı Sessions'a Twitter'dan yüklendi: Çok zayıf

ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton'a yönelik soruşturma yürütmediği için ve istihbarat sızıntıları konusunda eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'a Twitter'dan yüklendi. Associated Press ise Trump'ın danışmanlarına Sessions'ı görevden alma düşüncesini söylediğini öne sürdü

25 Temmuz 2017 Salı, 14:46:40 Güncelleme: 14:54:27 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'a yönelik eleştirileri sürüyor. ABD basınında son dönemde Trump'ın Sessions'ı görevden alacağı iddiaları yer alırken, Trump bugün Twitter hesabından bir kez daha Adalet Bakanı'nı eleştirdi.

Trump'ın eleştirilerinin nedeni ise başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton hakkında yürütülmesini istediği soruşturma oldu. Sessions'ı bu soruşturma konusunda gönülsüz bulan Trump, Adalet Bakanı'nı 'çok zayıf' olarak niteledi.

Trump daha önce bazı Ukraynalıların kendi seçim kampanyasını sabote etme çabalarında bulunduğunu ve bu konunun soruşturulması gerektiğini belirtmiş ve ayrıca istihbarat sızıntıları konusunda Adalet Bakanı'nın bir şey yapmadığını söylemişti.

Associated Press ise üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için yeni seçenekler üzerinde durduğunu belirtti. Trump'ın Sessions'ı görevden alması durumunda Adalet Bakanlığı koltuğu için en güçlü adayın eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani olduğu öne sürüldü.

Trump daha önce The New York Times'a verdiği röportajda, Sessions'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı bu şekilde ele alacağını bilmesi durumunda onu Adalet Bakanı yapmayacağını söylemişti. Trump, "Jeff Sessions işi aldı, işe başladı, sonrasında kendini davadan çekti. Dürüstçe bunun Başkan'a karşı adil olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sessions'ın ismi seçim kampanyası döneminde bazı Rus diplomatlarla görüştüğü iddialarına karışmış, Sessions bu iddialardan sonra soruşturmadan kendini çekerek hiçbir aşamasında görev almayacağını belirtmişti.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 3 dakika önce
    EGO'su yüksek patron zihniyeti hasbelkader gelmiş bir yere son durak böyleleri başarılı olamıyor artık
  • Misafir 29 dakika önce
    adam koltuğa yapışmış trump bile sökemiyor
  • Misafir 30 dakika önce
    çalışmıyorsa al arkadaş onudamı biz söyleyek
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