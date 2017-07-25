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İzmir-Bursa karayolunda motosikletli kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa Alaşehir'de oturan Mesut Battal , Balıkesir'de bulunan kız arkadaşı Zehra Mutlu ile birlikte motosikletiyle Bursa'ya gelmek için yola çıkmış. Çift motosikletle seyahat ederken bir kamyonete çarptı, kazada genç kız hayatını kaybetti

25 Temmuz 2017 Salı, 20:22:51 Güncelleme: 20:31:48 DHA

İzmir-Bursa karayolunda motosiklet kamyonete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Mesut Battal yaralanırken, aynı yaştaki kız arkadaşı Zehra Mutlu yaşamını yitirdi. 

DHA'nın haberine göre; Manisa Alaşehir'de oturan Mesut Battal , Balıkesir'de bulunan kız arkadaşı Zehra Mutlu ile birlikte motosikletiyle Bursa'ya gelmek için yola çıktı. 

İzmir- Bursa karayolu 50'inci kilometresi Karacabey ilçesi yakınlarında iddiaya göre, hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü Mesut Battal, önünde seyreden Ali Osman Aydoğan'ın kullandığı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı.

Refüjde bulunan bariyerlere de çarpan motosikletin sürücüsü hafif , kız arkadaşı ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından duran kalbi çalıştırılıp, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız buradaki bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Battal'ın tedavisi sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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