İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilimle ilgili olarak AK Parti grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili bir açıklama yayınladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti aktivistlerine yaptığı açıklamalar absürd, temelsiz ve çarpıtılmış. Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kaldı. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tü, Kudüs'tür ve daima Kudüs olacak. Geçmişin aksine, Kudüs yönetimi tüm azınlıkların güvenliği ve din özgürlüğüne mükelleftir ve haklarına saygılıdır. Sırça köşkte oturanlar komşusuna taş atmamalı." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan AK Parti grup toplantısında, Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörleri eleştirmiş ve İsrail'in tavrını 'kutsal mabedi Müslümanların elinden alma girişimi' olarak değerlendirmişti.