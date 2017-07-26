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Afganistan'da Taliban saldırısı: 26 ölü
DÜNYA

Afganistan'da Taliban saldırısı: 26 ölü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesinde Taliban militanları askeri kampa ağır silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda en az 26 asker hayatını kaybetti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:47:42 Güncelleme: 13:03:53 AA

Saldırıyla ilgili Afganistan Savunma Bakanlığı olayda 26 askerin yaşamını yitirdiğini, 30 askerin yaralandığını duyurdu. 

Kandahar'daki bir güvenlik yetkilisinin açıklamasına göre ise militanların, ilçedeki askeri kampa ağır silahlarla saldırısında 33 askerin öldüğünü söyledi. 

Saldırıda 4 askerin yaralandığını kaydeden yetkili, 20'den fazla askerden de haber alınamadığını belirtti. 

Talibandan yapılan açıklamada ise saldırıda 74 askerin öldüğü, 6 askerin esir alındığı ileri sürüldü. 

 

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