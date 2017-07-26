Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı.
Ahmet Muhtar Gün, BM Daimi Temsilcisi olarak atanırken, Murat Mercan ise Tokyo Büyükelçiliği görevine getirildi.
1999'da başörtüsü nedeniyle TBMM'den olaylı bir şekilde çıkarıldıktan sonra vekilliği düşürülen Merve Kavakçı ise Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 14
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Misafir 7 dakika önceIyi yere gitmis00
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Misafir 9 dakika önceAaauyyyy ayyy00
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Misafir 15 dakika önceAferin hangi cumhuriyeti temsil edecek?00