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Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı!
DÜNYA

Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı!

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:37:34 Güncelleme: 17:03:37 HABERTURK.COM

Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı.

Ahmet Muhtar Gün, BM Daimi Temsilcisi olarak atanırken,  Murat Mercan ise Tokyo Büyükelçiliği görevine getirildi.

1999'da başörtüsü nedeniyle TBMM'den olaylı bir şekilde çıkarıldıktan sonra vekilliği düşürülen Merve Kavakçı ise Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne getirildi.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 7 dakika önce
    Iyi yere gitmis
  • Misafir 9 dakika önce
    Aaauyyyy ayyy
  • Misafir 15 dakika önce
    Aferin hangi cumhuriyeti temsil edecek?
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